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Минобороны показало возможности новейшего ударного беспилотника
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Минобороны показало возможности новейшего ударного беспилотника 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российское военное ведомство опубликовало видеозапись работы новейшего беспилотника самолетного типа «Корсар», который в этом году впервые примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве.
Аппарат предназначен для ведения круглосуточной всепогодной воздушной разведки наземных и надводных целей, поражения объектов противника и доставки грузов в назначенные районы, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
В ведомстве добавили, что оборудование беспилотника позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные.
Полет аппарата может продолжаться до 10 часов, максимальная высота, на которую может подняться беспилотник, составляет 6 километров. Радиус действия превышает 160 километров.
Накануне Минобороны опубликовало видеозапись, которая демонстрирует возможности БМПТ «Терминатор».
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