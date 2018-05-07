Минобороны показало возможности новейшего ударного беспилотника

Российское военное ведомство опубликовало видеозапись работы новейшего беспилотника самолетного типа «Корсар», который в этом году впервые примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве

Аппарат предназначен для ведения круглосуточной всепогодной воздушной разведки наземных и надводных целей, поражения объектов противника и доставки грузов в назначенные районы, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.

В ведомстве добавили, что оборудование беспилотника позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные.

Полет аппарата может продолжаться до 10 часов, максимальная высота, на которую может подняться беспилотник, составляет 6 километров. Радиус действия превышает 160 километров.

Накануне Минобороны опубликовало видеозапись, которая демонстрирует возможности БМПТ «Терминатор».