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День Победы. Досье
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

День Победы. Досье 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
ТАСС-ДОСЬЕ. 9 мая в России отмечается День Победы. В этот день в 1945 году в 00:43 мск был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась Великая Отечественная война.
Праздник установлен федеральным законом РФ «О днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года. Впервые был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.
В период с 1945 года по 1947 год являлся выходным, затем объявлен рабочим днем (указом Президиума ВС СССР от 23 декабря 1947 года) и в 1965 году снова стал нерабочим днем (согласно указу Президиума ВС СССР от 25 апреля 1965 года).
Регламент празднования Дня Победы поясняется федеральным законом от 19 мая 1995 года «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Согласно этому закону, 9 мая в Москве, «городах-героях» и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, проводятся военные парады с привлечением вооружения и военной техники, а также артиллерийские салюты.
Кроме того, 9 мая в России проводятся праздничные шествия, собрания, митинги, демонстрации и торжественные приемы, в ходе которых чествуют ветеранов Великой Отечественной войны.
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