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На кораблях Черноморского флота проведено учение по захвату подводных диверсантов
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На кораблях Черноморского флота проведено учение по захвату подводных диверсантов 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Также в ходе учения матросы выполнили стрельбы с борта корабля по плавающему объекту и провели профилактическое гранатометание из ручных гранатомётов.
Экипажи кораблей Черноморского флота, выполняющие задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне, провели корабельное учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) кораблей при стоянке на незащищенном рейде.
По легенде учения группа подводных диверсантов условного противника, используя средства подводного передвижения, проводит подводную разведку на месте стоянки кораблей с последующей закладкой взрывного устройства на подводную часть одного их кораблей.
Задача экипажей кораблей, используя станции для слежения за подводной обстановкой и специальное оборудование на противодиверсионном катере (ПДРК) «Грачонок» предотвратить проведение подводной разведки, обнаружить диверсантов и осуществить их захват группами пловцов несущими дежурство.
В результате учения подводные диверсанты были обнаружены и доставлены на борт корабля.
Также в ходе учения матросы выполнили стрельбы с борта корабля по плавающему предмету (имитация мины) и провели профилактическое гранатометание из ручных гранатомётов, а личный состав противоподводно-диверсионного отряда осмотрел подводные части корпусов кораблей на предмет обнаружения повреждений и закладки взрывных устройств и использованием средств подводного наблюдения.
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