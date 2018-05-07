Корабли ЧФ «захватили» подводных диверсантов

СИМФЕРОПОЛЬ , 7 мая — РИА Новости Крым . Экипажи кораблей Черноморского флота, выполняющие задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне, провели учение по противоподводно-диверсионной обороне судов при стоянке на незащищенном рейде. Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ.

По легенде учения группа диверсантов условного противника проводила подводную разведку на месте стоянки кораблей с последующей закладкой взрывного устройства на подводную часть одного из них. Задача экипажей кораблей — используя станции для слежения за подводной обстановкой и специальное оборудование на противодиверсионном катере «Грачонок», предотвратить проведение подводной разведки, обнаружить диверсантов и захватить их группами пловцов.

"В результате учения подводные диверсанты были обнаружены и доставлены на борт корабля", — рассказали в ЧФ.

Кроме того, матросы выполнили стрельбы с борта корабля по плавающему предмету (имитация мины) и провели профилактическое гранатометание из ручных гранатометов. В то же время личный состав противоподводно-диверсионного отряда осмотрел подводные части корпусов кораблей на предмет обнаружения повреждений и закладки взрывных устройств.