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Черноморский флот провёл учения по обезвреживанию подводных диверсантов
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Черноморский флот провёл учения по обезвреживанию подводных диверсантов 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи кораблей Черноморского флота провели учения по обезвреживанию подводных диверсантов условного противника в дальней морской зоне, сообщает «Крыминформ».
Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.
От военных требовалось предотвратить проведение подводной разведки, обнаружить и захватить «диверсантов».
Также в ходе учений были выполнены стрельбы с борта корабля по плавающему предмету (имитации мины) и проведено профилактическое гранатометание из ручных гранатомётов.
«Личный состав противоподводно-диверсионного отряда осмотрел подводные части корпусов кораблей на предмет обнаружения повреждений и закладки взрывных устройств с использованием средств подводного наблюдения», — отметил Трухачёв.
Ранее ФАН сообщало, что российские комплексы «Бал» и «Берег» потопили суда условного противника в Чёрном море.
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