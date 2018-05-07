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Юнармейцы российской военной базы впервые приняли участие в акции «Георгиевская ленточка» в Киргизии
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Юнармейцы российской военной базы впервые приняли участие в акции «Георгиевская ленточка» в Киргизии 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Юнармейский отряд «Новое поколение» объединённой российской военной авиабазы Кант, впервые принял участие в акции «Георгиевская ленточка» в Республике Киргизия.
Под руководством российских военнослужащих, юнармейцы вручили жителям киргизского города Кант георгиевские ленточки, а также рассказали об истории и правилах ее ношения.
Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ.
На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
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