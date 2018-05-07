Юнармейцы российской военной базы в Киргизии впервые приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»

Юнармейский отряд «Новое поколение» объединённой российской военной авиабазы Кант впервые принял участие в акции «Георгиевская ленточка» в Республике Киргизия

Под руководством российских военнослужащих юнармейцы вручили жителям киргизского города Кант георгиевские ленточки, а также рассказали об истории и правилах ее ношения.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.