Во Владикавказе на параде Победы впервые представят «Искандеры»

ЦХИНВАЛ, 7 мая — Sputnik . В Северной Осетии на Параде Победы 58-ой армией впервые будет представлен ракетный комплекс «Искандер», сообщает 15-й Регион со ссылкой на и.о. начальника управления культуры АМС Владикавказа Руслана Марзоева.

Ракетный комплекс был создан для уничтожения в походных условиях малозаметных целей в эшелонированной обороне противника.

Празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в республике начнется 8 мая. Торжественный парад, который состоится утром 9 мая, впервые будет транслироваться в режиме «онлайн» на двух больших экранах на площади Свободы и площади Ленина.

После парада начнется марш «Бессмертного полка», в котором, как ожидается, примут участие 20 тысяч человек.