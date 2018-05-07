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Во Владикавказе на параде Победы впервые представят «Искандеры»
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Во Владикавказе на параде Победы впервые представят «Искандеры» 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 7 мая — Sputnik. В Северной Осетии на Параде Победы 58-ой армией впервые будет представлен ракетный комплекс «Искандер», сообщает 15-й Регион со ссылкой на и.о. начальника управления культуры АМС Владикавказа Руслана Марзоева.
Ракетный комплекс был создан для уничтожения в походных условиях малозаметных целей в эшелонированной обороне противника.
Празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в республике начнется 8 мая. Торжественный парад, который состоится утром 9 мая, впервые будет транслироваться в режиме «онлайн» на двух больших экранах на площади Свободы и площади Ленина.
После парада начнется марш «Бессмертного полка», в котором, как ожидается, примут участие 20 тысяч человек.
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