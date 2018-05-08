Минобороны опубликовало документы о прототипах героев военных фильмов

"На сайте военного ведомства опубликованы уникальные архивные документы, которые расскажут о реальных событиях военных лет и их участниках, чьи истории легли в основу знаменитых военных кинолент", — говорится в сообщении.

Отмечается, что опубликованные документы «посвящены мужеству и героизму защитников Родины, которым посвящены шедевры отечественного кинематографа». В списке кинолент — «В небе „ночные ведьмы“, „Экипаж машины боевой“, „Батальоны просят огня“, „Аты-баты, шли солдаты“, „Командир счастливой „Щуки“.

Добавляется, что на сайте Минобороны пользователи смогут ознакомиться и оперативными сводками, историческими формулярами и журналами боевых действий частей и соединений.