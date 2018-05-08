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Минобороны опубликовало документы о прототипах героев военных фильмов
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Минобороны опубликовало документы о прототипах героев военных фильмов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Минобороны России сообщило о публикации уникальных документов о прототипах героев военных фильмов.
"На сайте военного ведомства опубликованы уникальные архивные документы, которые расскажут о реальных событиях военных лет и их участниках, чьи истории легли в основу знаменитых военных кинолент", — говорится в сообщении.
Отмечается, что опубликованные документы «посвящены мужеству и героизму защитников Родины, которым посвящены шедевры отечественного кинематографа». В списке кинолент — «В небе „ночные ведьмы“, „Экипаж машины боевой“, „Батальоны просят огня“, „Аты-баты, шли солдаты“, „Командир счастливой „Щуки“.
Добавляется, что на сайте Минобороны пользователи смогут ознакомиться и оперативными сводками, историческими формулярами и журналами боевых действий частей и соединений.
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