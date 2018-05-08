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Минобороны опубликовало документы о прообразах героев военных фильмов
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Минобороны опубликовало документы о прообразах героев военных фильмов 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: KM.RU
Министерство обороны России на своем сайте опубликовало исторические документы, которые посвящены событиям и людям, послужившим прототипами героев известных фильмов о Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ведомства.
«Представленные в мультимедийном разделе документы из фондов Центрального архива Минобороны России посвящены мужеству и героизму защитников Родины, которым посвящены шедевры отечественного кинематографа — военные киноленты: «В небе „ночные ведьмы“, „Экипаж машины боевой“, „Батальоны просят огня“, „Аты-баты, шли солдаты“, „Командир счастливой „Щуки““, — говорится в сообщении министерства.
Пользователям будут представлены оперативные сводки, исторические формуляры и журналы боевых действий частей и соединений.
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