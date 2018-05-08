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Беспилотным летательным аппаратам открыли небо
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Беспилотным летательным аппаратам открыли небо 

Популярная механика 36 минут назад
Фото: Популярная механика
Воздушным коридором называют полосу в воздушном пространстве, ограниченную по ширине, а иногда и высоте. Обычно её выделяют для определённых летательных аппаратов и в таких районах, где введён особый режим полётов — например, для пересечения границы, обеспечения безопасности полётов в зонах с аэродромами высокой интенсивности полётов. Воздушные коридоры могут быть с односторонним или двусторонним движениями, коридоры есть входные, выходные и обходные.
Коридоры оборудуются радиотехникой и прочими средствами навигации, контроля и управления воздушным движением. Ширина коридоров зависит от условий местности, высоты полёта, а также типа летательных аппаратов: обычно она составляет от 5 до 20 километров в обе стороны от оси движения. Выделения отдельных коридоров для испытаний давно добивались производители беспилотников, так как на сегодняшний день им приходится испытывать их на полигонах с разрешения военных.
Конечно, такие испытания нельзя назвать полноценными, поэтому компания Raytheon пролоббировала в Федеральном управлении гражданской авиации США организацию воздушного коридора специально для беспилотников. Коридор в воздушном пространстве будет выделен поблизости аэропорта Гриффис в штате Нью-Йорк, а его протяжённость составит 80 километров. Ширина и высота полосы не сообщается. Контроль движения будет осуществляться с помощью радиолокационных станций малой мощности с активными фазированными антенными решётками.
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