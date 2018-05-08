Беспилотным летательным аппаратам открыли небо

Воздушным коридором называют полосу в воздушном пространстве, ограниченную по ширине, а иногда и высоте. Обычно её выделяют для определённых летательных аппаратов и в таких районах, где введён особый режим полётов — например, для пересечения границы, обеспечения безопасности полётов в зонах с аэродромами высокой интенсивности полётов. Воздушные коридоры могут быть с односторонним или двусторонним движениями, коридоры есть входные, выходные и обходные.

Коридоры оборудуются радиотехникой и прочими средствами навигации, контроля и управления воздушным движением. Ширина коридоров зависит от условий местности, высоты полёта, а также типа летательных аппаратов: обычно она составляет от 5 до 20 километров в обе стороны от оси движения. Выделения отдельных коридоров для испытаний давно добивались производители беспилотников, так как на сегодняшний день им приходится испытывать их на полигонах с разрешения военных.