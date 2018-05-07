Шойгу приказал произвести салюты 30 холостыми залпами в День Победы

Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Речь идет о городах-героях — Москве Севастополе , Смоленске и Туле, а также о городах, где размещены штабы военных округов, общевойсковых армий, флотов и Каспийской флотилии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал произвести артиллерийские салюты 9 Мая 30 холостыми залпами, сообщила газета «Красная звезда».

«В ознаменование 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ПРИКАЗЫВАЮ: 9 мая 2018 года в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации 30 холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о городах-героях — Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле, а также о городах, где размещены штабы военных округов, общевойсковых армий, флотов и Каспийской флотилии.

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы. На самой важной и ответственной тренировке, которая началась сегодня ровно в 10 утра, все точь-в-точь, как будет 9 Мая.