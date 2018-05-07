Генеральная репетиция главного парада Победы в Приморье пройдет 7 мая

Движение и парковку автомобилей на центральных улицах Владивостока в понедельник, 7 мая, ограничат на три часа — с 21:00 до 00:00.

В генеральной репетиции парада Победы примут участие около 1500 человек, включая, батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, береговых войск флота, а также воздушно-десантных войск.

По центру города в День Победы торжественно пройдут парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС МВД , Приморского регионального управления УФСИН и сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского.

Во время прохождения боевой техники будут представлены зенитно-ракетные комплексы С-400 и современные бронетранспортёры БТР-82А. Также по центру города проедут комплексы ПВО«Оса», береговые ракетные установки «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», различные буксируемые гаубицы и специальные автомашины. Всего — более 50 единиц.

По информации управления ГИБДД, на время репетиции движение автотранспортных средств будет ограничено по следующим улицам:

— по улице Корабельной Набережной: от дома № 73 по улице Светланской до дома № 1 по Океанскому проспекту;

— по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;

— по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

— по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;

— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

— по улице 1-й Морской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской;

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семеновской;

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

— по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланской.