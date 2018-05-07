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Российские пограничники проведут противодиверсионные учения в Керчи
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Российские пограничники проведут противодиверсионные учения в Керчи 

ТАСС 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Российские пограничники проведут в понедельник противодиверсионные учения-тренировку в Керчи по противодействию морским угрозам в зоне Керченского пролива и Азовского моря, сообщили ТАСС в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.
"Учебная тренировка проводится в рамках противодействия возможных морских угроз в зоне Керченского пролива и Азовского моря", — отметили в пресс-службе. По словам собеседника агентства, тренировка пройдет в районе набережной Керчи. Спецподразделения отработают освобождение корабля, захваченного условными террористами.
Ранее сообщалось, что российские пограничники стали проверять и предупреждать экипажи иностранных судов, следующих по Керченскому проливу в Азовское море, о возможных провокациях со стороны украинских силовиков. Проверки вызваны необходимостью предотвращения попыток проникновения лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям, незаконных мигрантов, контрабандного перемещения на территорию РФ оружия, боеприпасов, обеспечения безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста.
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