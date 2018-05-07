Российские пограничники проведут противодиверсионные учения в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ , 7 мая. / ТАСС /. Российские пограничники проведут в понедельник противодиверсионные учения-тренировку в Керчи по противодействию морским угрозам в зоне Керченского пролива и Азовского моря, сообщили ТАСС в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.

"Учебная тренировка проводится в рамках противодействия возможных морских угроз в зоне Керченского пролива и Азовского моря", — отметили в пресс-службе. По словам собеседника агентства, тренировка пройдет в районе набережной Керчи. Спецподразделения отработают освобождение корабля, захваченного условными террористами.