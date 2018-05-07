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На Камчатке экипаж атомного подводного крейсера «Томск» стал лучшим в первенстве подводных сил ТОФ по плаванию
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На Камчатке экипаж атомного подводного крейсера «Томск» стал лучшим в первенстве подводных сил ТОФ по плаванию 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Особенно зрелищным стало состязание моряков-подводников в прикладном виде спорта — заплыве в военной форме одежды с оружием, автоматом АК-74.
Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Томск» стал победителем первенства подводных сил Тихоокеанского флота по плаванию, посвященного Дню Победы.
В первенстве, которое прошло на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Океан» на Камчатке приняло участие порядка 40 спортсменов соединений и экипажей подводных лодок ТОФ. В программу соревнований входили заплывы свободным стилем, брасом и эстафета на дистанции 100 метров в личном и командном первенстве.
Особенно зрелищным стало состязание моряков-подводников в прикладном виде спорта — заплыве в военной форме одежды с оружием, автоматом АК-74.
В завершение программы соревнований прошло торжественное награждение, в ходе которого командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Владимир Дмитриев наградил победителей и призеров ценными призами и памятными дипломами.
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