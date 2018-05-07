На Камчатке экипаж атомного подводного крейсера «Томск» стал лучшим в первенстве подводных сил ТОФ по плаванию 

Особенно зрелищным стало состязание моряков-подводников в прикладном виде спорта — заплыве в военной форме одежды с оружием, автоматом АК-74.
Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Томск» стал победителем первенства подводных сил Тихоокеанского флота по плаванию, посвященного Дню Победы.
В первенстве, которое прошло на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Океан» на Камчатке приняло участие порядка 40 спортсменов соединений и экипажей подводных лодок ТОФ. В программу соревнований входили заплывы свободным стилем, брасом и эстафета на дистанции 100 метров в личном и командном первенстве.
Особенно зрелищным стало состязание моряков-подводников в прикладном виде спорта — заплыве в военной форме одежды с оружием, автоматом АК-74.
В завершение программы соревнований прошло торжественное награждение, в ходе которого командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Владимир Дмитриев наградил победителей и призеров ценными призами и памятными дипломами.