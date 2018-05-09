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В Улан-Удэ завершился военный парад, посвященный 73-й годовщине По-беды в Великой Отечественной войне
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В Улан-Удэ завершился военный парад, посвященный 73-й годовщине По-беды в Великой Отечественной войне 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии от Восточного военного округа прошли более 1000 военнослужащих.
В Улан — Удэ (Республика Бурятия) завершился военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии от Восточного военного округа прошли более 1000 военнослужащих, в частности, парадные расчеты от штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа.
В военном параде приняли участие представители военно-патриотического движения «Юнармия».
В составе механизированной колонны по центральной площади Улан-Удэ прошли бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, реактивные системы залпового огня «Торнадо», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), Урал-4320 с зенитной установкой ЗУ 23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», ЗРК «Тор».
Впервые в состав механизированной колонны вошли ретро автомобили времен Великой Отечественной войны.
9 мая в военном параде в столице Республики Бурятия приняли участие более 1400 человек и более 50 единиц военной техники. Помимо этого, коллективы театров города совместно с военнослужащими соединений Улан-Удэнского гарнизона продемонстрировали жителям и гостям столицы театрализованные представления времен Великой Отечественной войны на специализированных платформах с декорациями, установленных на автомобилях марки КамАЗ.
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