В Улан-Удэ завершился военный парад, посвященный 73-й годовщине По-беды в Великой Отечественной войне

Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии от Восточного военного округа прошли более 1000 военнослужащих.

В Улан — Удэ (Республика Бурятия) завершился военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии от Восточного военного округа прошли более 1000 военнослужащих, в частности, парадные расчеты от штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа.

В военном параде приняли участие представители военно-патриотического движения «Юнармия».

В составе механизированной колонны по центральной площади Улан-Удэ прошли бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, реактивные системы залпового огня «Торнадо», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), Урал-4320 с зенитной установкой ЗУ 23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», ЗРК «Тор».

Впервые в состав механизированной колонны вошли ретро автомобили времен Великой Отечественной войны.

9 мая в военном параде в столице Республики Бурятия приняли участие более 1400 человек и более 50 единиц военной техники. Помимо этого, коллективы театров города совместно с военнослужащими соединений Улан-Удэнского гарнизона продемонстрировали жителям и гостям столицы театрализованные представления времен Великой Отечественной войны на специализированных платформах с декорациями, установленных на автомобилях марки КамАЗ.