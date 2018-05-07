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Шойгу приказал произвести салюты в День Победы 30 холостыми залпами
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Шойгу приказал произвести салюты в День Победы 30 холостыми залпами 

RT на русском 4 часа назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
Глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал произвести артиллерийские салюты 9 Мая 30 холостыми залпами.
Текст приказа опубликован в газете Вооружённых сил России «Красная звезда».
«В ознаменование 73-й годовщины Победы советскою народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ПРИКАЗЫВАЮ: 9 мая 2018 года в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооружённых Сил Российской Федерации… 30 холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок», — говорится в приказе.
Ранее в канадском Торонто в двух шествиях в рамках акции «Бессмертный полк» приняли участие около 8 тысяч человек.
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