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С. Шойгу отдал приказ об артиллерийском салюте в День Победы
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С. Шойгу отдал приказ об артиллерийском салюте в День Победы 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Салют по случаю Дня Победы будет организован 9 мая в 22:00 по местному времени в городах-героях и городах, где базируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Шойгу.
«В ознаменование 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. приказываю: 9 мая 2018 г. в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, 30 холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок», — приводятся в сообщении слова С. Шойгу.
Также министр обороны РФ поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы.
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