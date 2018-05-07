С. Шойгу отдал приказ об артиллерийском салюте в День Победы

Салют по случаю Дня Победы будет организован 9 мая в 22:00 по местному времени в городах-героях и городах, где базируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Шойгу.

Керчи, Мурманске, Новороссийске, «В ознаменование 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. приказываю: 9 мая 2018 г. в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве , в городах-героях Волгограде Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе , Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, 30 холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок», — приводятся в сообщении слова С. Шойгу.

Также министр обороны РФ поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы.