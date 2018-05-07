У берегов Керчи исследуют затонувшие в войну торпедный катер и штурмовик

У берегов Керчи исследуют затонувшие во время войны торпедный катер и штурмовик

По информации подводников, участники экспедиции работают в районе мыса Камыш-Бурун не первый год и знают об уникальности этого места. В годы ВОВ район бывшего поселка Эльтиген стал местом ожесточенных боев, где потерпели крушение десятки кораблей и самолетов. Обломки советской и немецкой техники до сих пор находятся на дне моря.

В ходе экспедиции археологи обследовали скоростной торпедный катер Г-5, который затонул в районе 350 метров от керченского берега в районе мыса Камыш-Бурун. Военный корабль стоит килем в песке в направлении суши. Елкин сообщил, что поднять катер невозможно из-за сильных повреждений.

Обломки военной техники, найденные у берегов Керчи

"Скорее всего, катер был уничтожен береговой артиллерией противника или авиацией, в корпусе виднеются множественные следы от снарядов. На борту пытаемся найти личные вещи членов экипажа, чтобы установить личности погибших героев", — отметил он.

С места крушения военного судна удалось поднять станковый крупнокалиберный пулемет, винтовки, карабины и пустые боекомплекты. Отсутствие снарядов на борту, как пояснили водолазы, свидетельствует о том, что десантники вели бой до последнего выстрела.

Второй находкой археологов стал разбитый штурмовик Ил-2. Обломки самолета разбросаны на большом расстоянии друг от друга, поэтому дайверам не удалось с точностью установить «имя» военного судна. После работы с архивными данными аквалангисты предполагают, что этот штурмовик был сбит в 1943 году. Пилоту удалось спастись, стрелок погиб на месте. Идентифицировать самолет удастся только после обнаружения бортовых номеров.

Работа над подводными объектами продолжится и в следующем году. По словам руководителя экспедиции, археологи уже наметили карту дна для дальнейшего изучения.

Аквалангисты-археологи, исследующие затонувшие военные объекты у берегов Керчи