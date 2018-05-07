Гранатометчики ЮВО отработали стрельбы в горах

В ходе учений огонь велся по невидимым и наблюдаемым целям, поразить которые надо первой же миной.

Ставропольском крае мотострелковая бригада Южного военного округа (ЮВО) сдает нормативы по стрельбе. Расчеты должны уметь оперативно менять позиции, преодолевая препятствия и быстро принимать боевое положение. В ходе учений огонь велся по невидимым и наблюдаемым целям, поразить которые надо первой же миной.

Цели минометчиков расположены на расстоянии до семи километров. У гранатометчиков, которые используют РПГ-7, от 300 до 700 метров.

В учении задействованы более 200 человек и свыше 50-ти единиц вооружения и техники.