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Гранатометчики ЮВО отработали стрельбы в горах
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Гранатометчики ЮВО отработали стрельбы в горах 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учений огонь велся по невидимым и наблюдаемым целям, поразить которые надо первой же миной.
В Ставропольском крае мотострелковая бригада Южного военного округа (ЮВО) сдает нормативы по стрельбе. Расчеты должны уметь оперативно менять позиции, преодолевая препятствия и быстро принимать боевое положение. В ходе учений огонь велся по невидимым и наблюдаемым целям, поразить которые надо первой же миной.
Цели минометчиков расположены на расстоянии до семи километров. У гранатометчиков, которые используют РПГ-7, от 300 до 700 метров.
В учении задействованы более 200 человек и свыше 50-ти единиц вооружения и техники.
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