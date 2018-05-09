Военная техника вышла на Красную площадь на Параде Победы

МОСКВА , 9 мая. / ТАСС /. Легендарный танк Великой Отечественной войны (ВОВ) Т-34 в сопровождении мотовездеходов со штандартами 10 фронтов ВОВ открыл прохождение механизированной колонны по Красной площади на Параде Победы, передают корреспондент ТАСС.

Более 150 единиц техники задействовано в этом году в параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. После Т-34 на площадь выйдет современная техника. Перед трибунами пройдут бронеавтомобили многоцелевого назначения «Тайфун», «Тигр-М» с боевыми модулями «Арбалет» и противотанковыми комплексами «Корнет», боевые машины пехоты БМП-3 и новые машины «Курганец— 25». За ними — танк Т-14 «Армата», основные танки Т-72Б3 и новинка парада этого года — боевые машины поддержки танков «Терминатор».

Артиллерия Сухопутных войск представлена межвидовыми артиллерийскими комплексами «Коалиция-СВ» и 152-мм самоходными гаубицами «Мста-С». За ними проследуют дивизион ракетных комплексов «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2», в том числе арктические «Тор— М2ДТ» на базе двухзвенного вездехода. Вслед за арктической техникой в бело-серой раскраске на брусчатку выйдут зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

Впервые на Красной площади в этом году представлены новейшие робототехнические комплексы дистанционного разминирования «Уран-6» и огневой поддержки «Уран-9», а также беспилотные летательные аппараты вертолетного типа «Катран» и самолетного типа «Корсар», которые находятся на грузовых платформах.

Также впервые свою технику демонстрирует Национальная гвардия. В колонне росгвардейцев автомобили «Тигр», «Патруль» и «Урал».