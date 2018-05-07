На Балтфлоте прошли учения

Корабли Балтфлота уничтожили самолеты условного противника

Роль воздушного противника выполняли бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ка-27.

На Балтийском море проходят учения. Отряд кораблей Балтфлота учится отражать авианалеты условного противника.

В ходе учений с помощью радиолокаторов в опасной близости была обнаружена «вражеская» авиация. Большой десантный корабль «Королев» и ракетные катера «Моршанск» и «Чувашия» взяли воздушные цели на сопровождение.

Как только самолеты оказались в зоне поражения, их уничтожили огнем из артиллерийских комплексов.

Роль воздушного противника выполняли бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ка-27.