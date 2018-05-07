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Корабли Балтфлота уничтожили самолеты условного противника
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Корабли Балтфлота уничтожили самолеты условного противника 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Роль воздушного противника выполняли бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ка-27.
На Балтийском море проходят учения. Отряд кораблей Балтфлота учится отражать авианалеты условного противника.
В ходе учений с помощью радиолокаторов в опасной близости была обнаружена «вражеская» авиация. Большой десантный корабль «Королев» и ракетные катера «Моршанск» и «Чувашия» взяли воздушные цели на сопровождение.
Как только самолеты оказались в зоне поражения, их уничтожили огнем из артиллерийских комплексов.
Роль воздушного противника выполняли бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ка-27.
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