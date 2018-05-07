Закладка платформы «Северный полюс» для исследования Арктики состоится в 2019 году 

Об этом РИА «Новости» рассказал глава Минприроды России Сергей Донской.
Работы проводятся на предприятии «Адмиралтейские верфи».
Закладка состоится в 2019 году, скорее всего — сейчас идет подготовка технического задания, в мае уже должны начать проектирование, в течение этого года спроектируют и со следующего года — начало строительства
— Сергей Донской.
По его словам, уникальная платформа предназначена для проведения круглогодичных научных исследований в Северном ледовитом океане. Она представляет собой специализированное судно, сроком службы не менее 25 лет.
Экипаж платформы составляет до 14 человек, а штат научного персонала до 48 человек. На платформе можно проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения.
Ранее стало известно, что атомный ледокол «Арктика» приступил к испытаниям на «Балтийском заводе» в Санкт‐Петербурге. Как сообщили в пресс‐службе предприятия, специалисты проверят качество построения судна, работу системы и устройства жизнеобеспечения корабля, а также монтаж и регулировку оборудования.