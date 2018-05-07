Ещё
Закладка платформы «Северный полюс» для исследования Арктики состоится в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Закладка платформы «Северный полюс» для исследования Арктики состоится в 2019 году 

360tv.ru 1 час назад
Об этом РИА «Новости» рассказал глава Минприроды России Сергей Донской.
Работы проводятся на предприятии «Адмиралтейские верфи».
Закладка состоится в 2019 году, скорее всего — сейчас идет подготовка технического задания, в мае уже должны начать проектирование, в течение этого года спроектируют и со следующего года — начало строительства
— Сергей Донской.
По его словам, уникальная платформа предназначена для проведения круглогодичных научных исследований в Северном ледовитом океане. Она представляет собой специализированное судно, сроком службы не менее 25 лет.
Экипаж платформы составляет до 14 человек, а штат научного персонала до 48 человек. На платформе можно проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения.
Ранее стало известно, что атомный ледокол «Арктика» приступил к испытаниям на «Балтийском заводе» в Санкт‐Петербурге. Как сообщили в пресс‐службе предприятия, специалисты проверят качество построения судна, работу системы и устройства жизнеобеспечения корабля, а также монтаж и регулировку оборудования.
360tv.ru: последние новости
НАТО взволновал рост потенциала российского флота Британские истребители будут бороться с «агрессией» над Черным морем ФСБ задержало украинских браконьеров в акватории Черного моря
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей195
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой764
На Украине рассказали о планах на Крымский мост117
Израиль передумал и решил воевать с Ираном211
Путин назвал ключевую задачу на ближайшие годы203
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение