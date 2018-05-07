Спасатели установили имена членов экипажа разбившегося в 1942 году бомбардировщика Пе-2

Отряд «Авиапоиск» смог установить обстоятельства крушения и имена членов экипажа разбившегося в 1942 году в Приморье бомбардировщика Пе-2, который был обнаружен ближе к концу 2017 года, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«После пятимесячной работы в канун Дня Победы у нас получилось идентифицировать самолет Пе-2 и установить имена всех членов его экипажа», — рассказал командир отряда Ярослав Ливанский.

28 июня 1942 года самолет Пе-2 под управлением капитана Александра Леонова выполнял пробный полет. Неожиданно в воздухе самолет загорелся, а затем врезался в землю. Сам Леонов прыгнул с парашютом, но был убит винтом. Штурман, старлей Иван Коробов , также выпрыгнул с парашютом, остался жив и с ожогами второй степени был госпитализирован. Стрелок-радист старшина Мирон Конышев остался в самолете и погиб.

Поисковики подняли его останки с глубины трех метров в районе села Варфоломеевка Яковлевского района Приморья. В настоящее время поисковики ищут родственников членов экипажа бомбардировщика.