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В Крыму нашли затонувшую 109 лет назад подлодку
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В Крыму нашли затонувшую 109 лет назад подлодку 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
У берегов Севастополя обнаружили затонувшую российскую подводную лодку «Камбала». Судно было утрачено в 1909 году в результате первой катастрофы в истории русского подводного флота, тогда погибли сразу 20 человек, передает "Уралинформбюро".
Участники поисковой экспедиции использовали информацию о месте катастрофы: курсанты и офицеры Высшего военно-морского училища имени Петра Нахимова вычислили примерный район, где может находиться лодка, по описаниям и пеленгу. После этого специалисты, используя различное оборудование, вышли в море и нашли на дне «Камбалу».
"Это произошло буквально сегодня. В том числе в кормовой части находятся останки пяти членов экипажа", — цитирует ТАСС члена экспедиции, старшего научного сотрудника отдела истории и культуры Древнего Востока Института Востоковедения РАН Виктора Лебединского.
29 мая 1909 года «Камбала» в рамках маневров Черноморского флота провела первую в истории российских подводников ночную атаку. После ее удачного завершения, из-за ошибки командира субмарина столкнулась с линейным кораблем «Ростислав». В итоге подводное судно оказалось разрезано на две части и затонуло.
Один фрагмент подлодки с останками 15 членов экипажа нашли практически сразу — летом того же года моряков торжественно похоронили, создав из фрагмента «Камбалы» памятник экипажу. Предполагалось, что в 1910 году на поверхность поднимут оставшуюся часть лодки, однако ее точное местонахождение было утеряно.
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