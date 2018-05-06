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\"Трагическая халатность\": как 16 советских адмиралов погибли в авиакатастрофе 1981 года
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\"Трагическая халатность\": как 16 советских адмиралов погибли в авиакатастрофе 1981 года 

Русская семерка 45 минут назад
Фото: Русская Семерка
В феврале 1981 года в окрестностях города Пушкин Ленинградской области произошла страшная авиакатастрофа: разбился следовавший рейсом в Хабаровск и Владивосток самолет Ту-104, на борту которого находилось высшее командование Тихоокеанского флота во главе с адмиралом Эмилем Спиридоновым. Что стало причиной трагедии?
Роковой сбор
В те февральские дни 1981 года в Ленинграде собрался командный состав всех флотов страны, включая Тихоокеанский (ТОФ). Перед флотоводцами стояла цель провести командно-штабные учения.
Мероприятия длились около недели, итоги подвели 7 февраля. Лучшим стало командование Тихоокеанского флота. В тот же день моряки засобирались обратно на Дальний Восток.
В 16:02, в условиях снегопада, Ту-104 с адмиралами на борту вышел на взлетно-посадочную полосу, начал набирать высоту и оторвался от земли. Спустя восемь секунд, самолет достиг высоты 50 метров, затем машина резко накренилась вниз и ударилась о землю. Последнее, что смогли разобрать во время расшифровки черных ящиков, был истошный крик штурмана: «Куда!».
Последовавший после падения взрыв не оставил ни единого шанса выжить шести членам экипажа и 44 высокопоставленным пассажирам. Среди них были командующий Тихоокеанским флотом адмирал Эмиль Спиридонов, глава политического управления ТОФ вице-адмирал Владимир Сабанеев, командующие флотилиями, начальник штаба, командующий морской авиацией и другие высшие офицерские чины. Погибли 16 адмиралов и генералов, а также капитаны первого, второго и третьего рангов.
Рядом с местом катастрофы спасатели обнаружили единственного выжившего после падения — старшего лейтенанта Валентина Зубарева. Однако офицер скончался по дороге в больницу.
Обезглавленный флот
После катастрофы Тихоокеанский флот СССР по сути оказался без руководства, что грозило параличом управляемости и координации столь огромной структуры и, как следствие, резким снижением уровня боеспособности. Высшее военное руководство страны привело соединения флота в повышенную боевую готовность и лихорадочно назначило на освободившиеся должности офицеров рангом ниже.
Расследование катастрофы курировал лично министр обороны СССР маршал Дмитрий Устинов. С самого начала следствия созданная госкомиссия рассматривала вариант диверсии возможного противника. Также возникло предположение, что случившееся — террористический акт, который мог организовать одиночка. [С-BLOCK]
Вариант диверсии рассматривался особенно тщательно. Тому способствовала непростая внешнеполитическая обстановка: пару лет назад завершилась Китайско-вьетнамская война. Не последнюю роль в поражении Пекина сыграл Тихоокеанский флот, который поставлял помощь вьетнацам.
Не снижался уровень напряженности и в отношениях с США. К тому моменту СССР уже вел войну в Афганистане. Тогда в Вашингтоне рассматривали возможность доставки подразделений морской пехоты в районы Индийского моря с последующим броском в Афганистан. Помешать таким планам мог только ТОФ.
Трагическая халатность
Но версия внешнего вмешательства быстро отпала, когда выяснились реальные обстоятельства рокового полета. Незадолго до катастрофы командир экипажа Ту-104 подполковник Анатолий Инюшин обращался в политотдел Тихоокеанского флота с просьбой обратить внимание на нарушения, которые совершает высший офицерский состав ТОФ. Однако настойчивые просьбы летчика были прогнорированы.
В итоге, выяснили следователи, готовящийся к взлету самолет оказался под завязку набит дефицитными товарами, бытовой техникой, тяжелыми рулонами бумаги и даже массивными сейфами с секретными документами. По мнению комиссии по расследованию, при разбеге самолета незакрепленный груз сместился в хвост машины, что и привело к потере ее устойчивости в воздухе и падению на землю.
В пользу этой версии говорят показания одного из очевидцев. По его словам, хвост самолета резко ушел вниз, сама машина приняла в воздухе форму «креста» а затем в вертикальном положении рухнула на землю.
Погибших флотоводцев похоронили на Серафимовском кладбище в Ленинграде. В последний пусть адмиралов провожал весь город на Неве.
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