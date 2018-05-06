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В главном гарнизоне РВСН проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы
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В главном гарнизоне РВСН проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На площади перед Дворцом культуры была представлена техника времен Великой Отечественной войны.
В главном гарнизоне Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) — Власихе — командованием и Военным советом РВСН совместно с администрацией городского округа проведен комплекс мероприятий, приуроченных к Дню Победы.
В зрительном зале Дворца культуры собрались участники войны, труженики тыла, ветераны РВСН, военнослужащие гарнизона.
В ходе торжеств командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев поздравил всех присутствующих с наступающей 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Плац-концерт на центральной площади Власихи представили военнослужащие центра обеспечения РВСН. Выступление с приемами рукопашного боя зрителей подготовили военнослужащие по призыву роты противодиверсионной борьбы. Динамичный музыкальный номер с выступление барабанщиков и спортивно-акробатическое выступление продемонстрировали кадеты, юнармейцы, воспитанницы школы спортивного танца.
На площади перед Дворцом культуры была представлена техника времен Великой Отечественной войны.
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