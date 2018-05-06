Каким святым стал адмирал Ушаков

Блестящий морской офицер, известный русский адмирал, командующий Черноморским флотом Екатерины II и Павла I, потомственный дворянин Федор Ушаков в XXI веке был причислен к лику святых. И это невероятное событие произошло не только за ратные заслуги непобедимого воина.

Начало военной службы

Будущий русский флотоводец родился далеко от моря, в Ярославской губернии, в семье отставного офицера лейб-гвардии Преображенского полка. Как и все юноши из дворянских семей, в шестнадцать лет он покинул родительский дом, чтобы начать военную службу. Федор Ушаков был зачислен в Санкт-Петербургский кадетский корпус и уже через два года в чине гардемарина совершил свое первое учебное плавание на корабле «Святой Евстафий».

В двадцать один год в чине мичмана он был зачислен в галерный флот на Балтике. Но особенно молодой офицер проявил себя во время службы на Черном море, командуя палубным ботом «Курьер». Русско-Турецкую войну Федор Ушаков встретил капитаном бригадирского ранга, командуя линкором «Святой Павел» и авангардом Севастопольской эскадры.

Виртуозный тактик

Вступая в первое крупное морское сражение, капитан Ушаков имел всего лишь два линкора и десять фрегатов, которые бросил против семнадцати линкоров и восьми фрегатов Оттоманской Порты. Но благодаря военной тактике и выдающимися качествами командира, в открытом бою он одержал победу над значительно превосходящими силами противника. Капитан Ушаков без колебаний перестраивал флот в боевой порядок при непосредственном сближении с противником, минимизируя этим время на тактическое развертывание, пока турецкий флот медленно занимал наветренное положение и выстроился в две кильватерные колонны.

К тому же, вопреки сложившейся военно-морской тактике нахождения командующего в середине боевого порядка, Ушаков ставил свой корабль в авангард, что обеспечивало ему быструю оценку боевой обстановки, точный расчет всех факторов успеха и начинал решительную атаку, увлекая собственным мужеством остальные корабли эскадры. Уже за первый год русско-турецкой войны Черноморский флот Екатерины II одержал множество решительных побед, приведя турецких моряков «в чрезвычайный страх и ужас». Вскоре флот Оттоманской Порты потерял господство над Черным морем, Крым больше не подвергался опасности высадки янычаров, а Федор Ушаков был произведен в контр-адмиралы.

Православный воин и политик

В качестве командующего Черноморским флотом, адмирал Ушаков не проиграл ни одного сражения и не потерял ни одного корабля. Одной из самых важных своих задач он считал сохранение жизней членов экипажей и все победы достигал исключительно благодаря разработанным им планам тактического ведения боя. Оттоманская Порта капитулировала и после вступления на престол Павла I, контр-адмирал Федор Ушаков возглавил Средиземноморскую кампанию по освобождению греческих островов от французских войск.

И здесь он проявил себя как мудрый политик. Контр-адмирал мог отдать приказ и из корабельных пушек разрушить бастионы Корфу, Цериго, Занте, Кефалонии, но при этом пострадали бы и греческие поселки. Поэтому адмирал обратился с письменным воззванием к жителям островов — православным грекам, призывая их содействовать в «низвержении несносного ига» безбожников-французов. Ответом была повсеместная вооруженная помощь местного населения во время наземных боев русского десанта.

После изгнания французов с греческих земель командующий флотом сошел на берег, «торжественно встреченный народом, не знавшим границ своей радости и восторга, и отправился в церковь для принесения Господу Богу благодарственного молебствия…»

Истинный христианин

Во всех своих действиях и поступках офицер Федор Ушаков руководствовался христианскими нормами и правилами. Он был воспитан истинным христианином, в том числе на примере жизни своего дяди — Ивана Ушакова или преподобного Феодора Санаксарского. Дворянин, которому предстояла блестящая жизнь и карьера гвардейского офицера, еще в юности испросил у императрицы Елизаветы Петровны разрешение на постриг в монахи Александро-Невской обители. Позже он стал отшельником Саровской пустоши, возглавил Санаксарскую обитель. Для Федора Ушакова христианское подвижничество родственника было высочайшим достижением религиозных чувств и строгой нравственности.

Когда адмирал вышел в отставку, он поселился в имении, купленном рядом с Санаксарским монастырем и все последние годы жизни посвятил молитве и благотворительной деятельности.

Во время Отечественной войны 1812 года он в своем имении устроил госпиталь для раненых и на личные сбережения сформировал Тамбовский пехотный полк. По словам современников, он раздавал собственные средства «на вспомоществование ближним, страждущим от разорения злобствующего врага». Остаток своих дней провел «крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному сыну святой Церкви…»

Канонизация святого

Адмирала Федора Ушакова похоронили в 1817 году на территории Санаксарского монастыря рядом с его дядей, иеромонахом Федором.

В конце XX века церковная комиссия стала разбирать вопросы о канонизации воина Федора Ушакова и в ходе длительного и скрупулезного рассмотрения пришла к единодушному выводу, что он является не просто наиболее почитаемым российским флотоводцем, но и образцом верного служения православной Церкви