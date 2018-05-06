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Более 12 тыс. порций фронтовой каши приготовят в Калининграде на День Победы
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Более 12 тыс. порций фронтовой каши приготовят в Калининграде на День Победы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Флотские повара приготовят более 12 тысяч порций фронтовой каши в Калининграде 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
По данным пресс-службы, в День Победы полевые кухни будут работать в Калининграде, Балтийске, Гвардейске, Знаменске, Янтарном и других населенных пунктах Калининградской области. На них все желающие смогут отведать гречневую кашу и горячий чай.
«В общей сложности будет развернуто свыше 20 полевых кухонь, на которых флотскими поварами будет приготовлено более 12 тысяч порций каши с тушеным мясом.
Кроме того, ранее в пресс-службе Балтийского флота рассказали о технике, которая будет задействована в военном параде в Калининграде 9 мая.
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