Более 12 тыс. порций фронтовой каши приготовят в Калининграде на День Победы 

Флотские повара приготовят более 12 тысяч порций фронтовой каши в Калининграде 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
По данным пресс-службы, в День Победы полевые кухни будут работать в Калининграде, Балтийске, Гвардейске, Знаменске, Янтарном и других населенных пунктах Калининградской области. На них все желающие смогут отведать гречневую кашу и горячий чай.
«В общей сложности будет развернуто свыше 20 полевых кухонь, на которых флотскими поварами будет приготовлено более 12 тысяч порций каши с тушеным мясом.
Кроме того, ранее в пресс-службе Балтийского флота рассказали о технике, которая будет задействована в военном параде в Калининграде 9 мая.