Более 12 тыс. порций фронтовой каши приготовят в Калининграде на День Победы

Флотские повара приготовят более 12 тысяч порций фронтовой каши в Калининграде 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Гвардейске, По данным пресс-службы, в День Победы полевые кухни будут работать в Калининграде, Балтийске Знаменске , Янтарном и других населенных пунктах Калининградской области . На них все желающие смогут отведать гречневую кашу и горячий чай.

«В общей сложности будет развернуто свыше 20 полевых кухонь, на которых флотскими поварами будет приготовлено более 12 тысяч порций каши с тушеным мясом.

Кроме того, ранее в пресс-службе Балтийского флота рассказали о технике, которая будет задействована в военном параде в Калининграде 9 мая.