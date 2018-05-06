Испытания робота-защитника российских пехотинцев сняли на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись испытаний многофункционального комплекса разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя «Уран-9».

Как сообщается на сайте телеканала, комплекс впервые будет представлен в этом году на параде Победы. «Уран-9» был создан для защиты личного состава и вывода людей из-под огня противника. Он самостоятельно обнаруживает цель, но решение о ее ликвидации принимает командир. Его аналогов в мире не существует.

«Уран-9» оснащен противотанковыми управляемыми ракетами «Атака», 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТН. Это позволяет ему уничтожать живую силу, легкобронированную технику, а также танки и высокозащищенные объекты.

Комплекс защищен от несанкционнированного доступа и средств радиоэлектронной борьбы. Максимальное расстояние, на которое один робот может удалиться от пункта управления, составляет три километра, однако в случае, если используется сразу четыре машины, эту дистанцию можно увеличить до шести километров.