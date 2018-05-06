Опубликовано видео испытаний роботов комплекса «Уран-9» 

На кадрах можно увидеть работу беспилотной машины в различных условиях.
Первые кадры испытаний боевых многофункциональных комплексов «Уран-9» опубликованы в Сети.
Видео размещено на YouTube-канале телеканала «Звезда». На кадрах можно увидеть работу беспилотной машины в различных условиях (погодных и географических). Боевая техника выполняет многие задачи: преодоление препятствий, стрельба по заданным целям, защита военных объектов.
«Уран-9» является многофункциональным комплексом разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя.
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