Опубликовано видео испытаний роботов комплекса «Уран-9»

На кадрах можно увидеть работу беспилотной машины в различных условиях.

Первые кадры испытаний боевых многофункциональных комплексов «Уран-9» опубликованы в Сети.

Видео размещено на YouTube-канале телеканала «Звезда» . На кадрах можно увидеть работу беспилотной машины в различных условиях (погодных и географических). Боевая техника выполняет многие задачи: преодоление препятствий, стрельба по заданным целям, защита военных объектов.

«Уран-9» является многофункциональным комплексом разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя.

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