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В Сети появилось видео с испытаний боевого комплекса «Уран-9»
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В Сети появилось видео с испытаний боевого комплекса «Уран-9» 

Москва24 52 минуты назад
Фото: Москва24
Видеозапись испытаний боевых многофункциональных комплексов «Уран-9» появилась в Сети. Кадры были опубликованы на YouTube телеканала «Звезда».
Видеоролик демонстрирует работу комплекса «Уран-9» в различных погодных и географических условиях. Перед беспилотной машиной поставили множество задач. На видео она преодолевает различные препятствия, производит обстрел заданных целей и обеспечивает оборону военных объектов.
Видео: YouTube/ZvezdaTVnews
Боевой многофункциональный комплекс «Уран-9» был разработан для разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя. Он оснащен пулеметом ПКТМ, а также автоматической 30-миллиметровой пушкой 2A72 и огнеметами «Шмель-М».
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