В Сети появилось видео с испытаний боевого комплекса «Уран-9»

Видеозапись испытаний боевых многофункциональных комплексов «Уран-9» появилась в Сети. Кадры были опубликованы на YouTube телеканала «Звезда»

Видеоролик демонстрирует работу комплекса «Уран-9» в различных погодных и географических условиях. Перед беспилотной машиной поставили множество задач. На видео она преодолевает различные препятствия, производит обстрел заданных целей и обеспечивает оборону военных объектов.

Видео: YouTube/ZvezdaTVnews

Боевой многофункциональный комплекс «Уран-9» был разработан для разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя. Он оснащен пулеметом ПКТМ, а также автоматической 30-миллиметровой пушкой 2A72 и огнеметами «Шмель-М».