СМИ опубликовали видео испытаний робототехнического комплекса «Уран-9»

СМИ опубликовали видео испытаний робототехнического комплекса «Уран-9», который будет впервые представлен 9 мая на параде Победы.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что уникальность комплекса заключается в его способности разрушать обнаруженное взрывное устройство на местности или подвести его к подрыву, при этом оператор может управлять машиной с расстояния до километра.