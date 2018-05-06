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СМИ опубликовали видео испытаний робототехнического комплекса «Уран-9»
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СМИ опубликовали видео испытаний робототехнического комплекса «Уран-9» 

RT на русском 1 час назад
СМИ опубликовали видео испытаний робототехнического комплекса «Уран-9», который будет впервые представлен 9 мая на параде Победы.
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Отмечается, что уникальность комплекса заключается в его способности разрушать обнаруженное взрывное устройство на местности или подвести его к подрыву, при этом оператор может управлять машиной с расстояния до километра.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что большинство образцов новейшей техники, которую представят на параде Победы, прошло боевую апробацию в Сирии.
RT на русском: последние новости
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