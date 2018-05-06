В Челябинском филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» состоялся слет регионального отделения движения «Юнармия»

Юнармейцы побывали на военном аэродроме «Шагол» где познакомились с боевыми и учебно-тренировочными самолетами, стоящими на вооружении Воздушно-космических сил России

На базе Челябинского филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» прошел II слет регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Участники слета подвели итоги работы за прошедший год. Главным достижением стало многократное увеличение количества юнармейских отрядов в Челябинской области . Далее в ходе голосования были утверждены начальники штабов местных отделений движения «Юнармия» в городах и районах Челябинской области.

Запланирована полноценная юнармейская смена в палаточном лагере на озере Тургояк. Кроме этого, несколько тематических смен пройдут и в лагерях с дневным пребыванием. В том числе, будут задействованы и юнармейские отряды, подшефные Челябинскому филиалу Военно-воздушной академии», — рассказал начальник регионального штаба движения «Юнармия» — Алексей Зязев.

Участники слета получили возможность познакомиться с тем, как учатся курсанты Военно-воздушной академии в Челябинске . Юнармейцы побывали на военном аэродроме «Шагол» где познакомились с боевыми и учебно-тренировочными самолетами, стоящими на вооружении Воздушно-космических сил России. Увидели гости и казармы нового типа, в которых живут курсанты.

Региональный слет юнармейцев закончился большим концертом, подготовленным силами творческих коллективов филиала. В ходе него юнармейцы отличившиеся в течении года получили призы и грамоты.