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В Республике Бурятия на главной площади столицы состоялась тренировка военного парада
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В Республике Бурятия на главной площади столицы состоялась тренировка военного парада 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Впервые в составе механизированной колонны примут участие ретро автомобили времен Великой Отечественной войны, которые своим ходом пройдут по главной площади города Улан-Удэ.
На главной площади столицы Республики Бурятии под руководством командующего общевойскового объединения генерал-майора Михаила Носулева состоялась тренировка парадных расчетов войск Улан-Удэнского гарнизона, посвященного 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
9 мая в военном параде примут участие более 1400 человек и более 50 единиц военной техники. Помимо этого, коллективы театров города совместно с военнослужащими соединений Восточного военного округа продемонстрируют жителям и гостям столицы театрализованные представления времен Великой Отечественной войны на специализированных платформах с декорациями, установленных на автомобилях марки КамАЗ.
Впервые в составе механизированной колонны примут участие ретро автомобили времен Великой Отечественной войны, которые своим ходом пройдут по главной площади города Улан-Удэ.
Генеральная репетиция военного парада состоится 7 мая во второй половине дня.
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