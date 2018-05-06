В Республике Бурятия на главной площади столицы состоялась тренировка военного парада

Впервые в составе механизированной колонны примут участие ретро автомобили времен Великой Отечественной войны, которые своим ходом пройдут по главной площади города Улан-Удэ

На главной площади столицы Республики Бурятии под руководством командующего общевойскового объединения генерал-майора Михаила Носулева состоялась тренировка парадных расчетов войск Улан-Удэнского гарнизона, посвященного 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

9 мая в военном параде примут участие более 1400 человек и более 50 единиц военной техники. Помимо этого, коллективы театров города совместно с военнослужащими соединений Восточного военного округа продемонстрируют жителям и гостям столицы театрализованные представления времен Великой Отечественной войны на специализированных платформах с декорациями, установленных на автомобилях марки КамАЗ.

Впервые в составе механизированной колонны примут участие ретро автомобили времен Великой Отечественной войны, которые своим ходом пройдут по главной площади города Улан-Удэ.

Генеральная репетиция военного парада состоится 7 мая во второй половине дня.