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Очередной курс интенсивной подготовки стартует на следующей неделе в учебных центрах ВВО
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Очередной курс интенсивной подготовки стартует на следующей неделе в учебных центрах ВВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе практической части занятий курсантам предстоит выполнить нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений и огневой подготовке.
На следующей неделе в окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, стартует очередной этап обучения для военнослужащих по контракту по программе интенсивной общевойсковой подготовки.
К занятиям приступят около 450 военнослужащих, находящихся на испытательном сроке после заключения первого контракта.
В ходе практической части занятий курсантам предстоит выполнить нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений и огневой подготовке.
Помимо этого, военнослужащие пройдут один из сложнейших элементов подготовки — «обкатку» боевыми машинами пехоты БМП-2, выполняя при этом метание учебных противотанковых гранат.
Также в программу обучения входит изучение основных воинских дисциплин и марш-бросок с элементами «курса выживания».
После успешной сдачи выпускных экзаменов, которые запланированы на конец мая текущего года, военнослужащие продолжат службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.
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