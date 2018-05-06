В ходе учений военные инженеры ВВО уничтожили напавшую на КПП группу условных террористов

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостые боеприпасы и дымы.

В рамках тактико-специального учения военнослужащие соединения инженерных войск Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае , отразили нападение группы условных террористов на воинскую часть.

В ходе динамического розыгрыша группа условных террористов совершила нападение на КПП воинской части с целью дальнейшего продвижения на территорию и захвату одного из зданий.

По сигналу дежурной смены по тревоге были подняты подразделения антитеррора и усиления.

Военнослужащие под прикрытием БТР выдвинулись к условно захваченному зданию КПП, отработав тактические приемы по окружению и блокированию условных террористов.

Применяя дымовую завесу для прикрытия передвижения подразделений антитеррора военнослужащие взяли нападавших в кольцо. Группа условных террористов предприняла попутку выйти из окружения, но в ходе учебного боя «нападавшие» были нейтрализованы.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостые боеприпасы и дымы.