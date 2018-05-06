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В 2018 году в лесах Чечни саперы ЮВО обнаружили и обезвредили более 1 тыс. взрывоопасных предметов
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В 2018 году в лесах Чечни саперы ЮВО обнаружили и обезвредили более 1 тыс. взрывоопасных предметов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
К разминированию местности привлечены более 400 военнослужащих инженерных соединений и воинских частей ЮВО, задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.
Саперы Южного военного округа (ЮВО) с начала апреля текущего года обследовали более 300 гектаров лесной территории Чечни и обнаружили и обезвредили при этом более 1 тыс. взрывоопасных предметов (ВОП). Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.
«Работы по разминированию ведутся в 7 районах Чеченской Республики. Среди обнаруженных ВОП более 600 противопехотных фугасных мин, а остальные — артиллерийские боеприпасы калибра от 30 до 152 мм», — уточнил генерал-полковник А. Дворников.
Для разминирования военнослужащие применяют бронированные машины разминирования БМР-М на базе танка Т-72 с колейным минным тралом, инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун».
Опасные работы личный состав саперных подразделений выполняет в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол».
Кроме того, к работе привлечены специалисты минно-розыскной службы со специально обученными собаками.
Всего в 2018 году инженерными подразделениями ЮВО планируется очистить от ВОП около 1,5 тыс. гектаров территории Чечни и Ингушетии.
К разминированию и сплошной очистке горно-лесистой местности от ВОП привлечены более 400 военнослужащих инженерных соединений и воинских частей ЮВО, задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.
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