Опубликовано видео испытаний боевого робота «Уран-9»

В Сети появилось видео работы беспилотной боевой машины «Уран-9» в различных погодных и географических условиях.

В ролике, который опубликован на YouTube телеканала «Звезда» , показана работа боевого беспилотника, который преодолевает препятствия, атакует заданные цели.

«Уран-9», который будет продемонстрирован на параде Победы 9 мая на Красной площади, — это многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки. Радиоуправляемый комплекс оснащен пулеметом ПКТМ, 30-миллиметровой пушкой 2A72 и огнеметами «Шмель-М».