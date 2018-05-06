Ещё
Опубликовано видео испытаний боевого робота «Уран-9»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео испытаний боевого робота «Уран-9» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Сети появилось видео работы беспилотной боевой машины «Уран-9» в различных погодных и географических условиях.
В ролике, который опубликован на YouTube телеканала «Звезда», показана работа боевого беспилотника, который преодолевает препятствия, атакует заданные цели.
«Уран-9», который будет продемонстрирован на параде Победы 9 мая на Красной площади, — это многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки. Радиоуправляемый комплекс оснащен пулеметом ПКТМ, 30-миллиметровой пушкой 2A72 и огнеметами «Шмель-М».
На этой же базе создан робот-сапер «Уран-6» и робот-пожарный «Уран-14». Боевая техника семейства уже была задействована в Сирии, в том числе при разминировании Пальмиры, передает РИА «Новости».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Британские истребители собрались бороться с «агрессией» над Черным морем Сеул прокомментировал возможность вывода войск США в случае мира с КНДР В Донбассе заметили американский беспилотник
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой331
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1927
В Турции задумались об отмене виз для россиян261
В Лондоне устроили «кислотную атаку»102
Умер Владимир Сапунов51
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение