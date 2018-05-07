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Боевые возможности «Терминатора» показали на видео
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Боевые возможности «Терминатора» показали на видео 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Минобороны России продемонстрировало возможности боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Видеозапись ведомство опубликовало в Facebook в понедельник, 7 мая.
«Терминатор» предназначен для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений как многоцелевое средство, в том числе в условиях применения ядерного и других видов оружия массового поражения.
Отмечается, что в состав вооружения входят две спаренные 30-мм автоматические пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д, четыре противотанковые управляемые ракеты «Атака» и 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ.
Машина впервые будет задействована в параде Победы на Красной площади 9 мая.
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