Боевые возможности «Терминатора» показали на видео

Минобороны России продемонстрировало возможности боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Видеозапись ведомство опубликовало в Facebook в понедельник, 7 мая.

«Терминатор» предназначен для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений как многоцелевое средство, в том числе в условиях применения ядерного и других видов оружия массового поражения.

Отмечается, что в состав вооружения входят две спаренные 30-мм автоматические пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д, четыре противотанковые управляемые ракеты «Атака» и 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ.

Машина впервые будет задействована в параде Победы на Красной площади 9 мая.