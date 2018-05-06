Новейший индийский фрегат раздавило краном

Головной фрегат проекта 17А серьезно поврежден в результате ЧП на индийской верфи Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) в Колкате. На корпус строящегося корабля обрушился 250-тонный козловой кран Goliaph.

Авария произошла 17 апреля, но известно о ней стало лишь сейчас — руководство верфи скрывало информацию о ЧП, так как за несколько дней до происшествия GRSE подала заявку на проведение первого IPO, пишет Defenceaviationpost.

Рухнувший кран высотой 47 метров и с длиной пролета 116 м был установлен в 2013 году. Goliaph собран индийской фирмой из европейских комплектующих и обслеживал два сухих строительных дока и корпусной цех, где формировались блоки будущих фрегатов 17А. Обрушение произошло при сильнейшем ветре — его порывы достигали 100 километров в час. Обломки механизма заблокировали оба дока и серьезно повредили цех. Больше всего пострадал находвшийся в одном из доков недостроенный фрегат.