На Камчатке прошла генеральная репетиция торжественного прохождения войск Петропавловск-Камчатского гарнизона и механизированной колонны в честь 73-й годовщины Победы в Великой…

Всего в генеральной репетиции приняло участие более 700 военнослужащих, около 200 учащихся школ и юнармейцев, а также, порядка 20 единиц военной техники.

По главной площади Петропавловска-Камчатского прошли парадные расчеты соединений и воинских частей группировки Войск и сил на Северо-востоке России , силовых ведомств региона, учащихся и представителей всероссийского движения «Юнармия».

За парадными расчетами умение держать скорость и дистанцию продемонстрировали водители и механики-водители боевой техники механизированной колонны.

Всего в генеральной репетиции приняло участие более 700 военнослужащих, около 200 учащихся школ и юнармейцев, а также, порядка 20 единиц военной техники.

Камчатка станет самым восточным регионом проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы.