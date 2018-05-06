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На Камчатке прошла генеральная репетиция торжественного прохождения войск Петропавловск-Камчатского гарнизона и механизированной колонны в честь 73-й годовщины Победы в Великой…
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На Камчатке прошла генеральная репетиция торжественного прохождения войск Петропавловск-Камчатского гарнизона и механизированной колонны в честь 73-й годовщины Победы в Великой… 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в генеральной репетиции приняло участие более 700 военнослужащих, около 200 учащихся школ и юнармейцев, а также, порядка 20 единиц военной техники.
По главной площади Петропавловска-Камчатского прошли парадные расчеты соединений и воинских частей группировки Войск и сил на Северо-востоке России, силовых ведомств региона, учащихся и представителей всероссийского движения «Юнармия».
За парадными расчетами умение держать скорость и дистанцию продемонстрировали водители и механики-водители боевой техники механизированной колонны.
Всего в генеральной репетиции приняло участие более 700 военнослужащих, около 200 учащихся школ и юнармейцев, а также, порядка 20 единиц военной техники.
Камчатка станет самым восточным регионом проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы.
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