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С врачами госпиталя им. А. А. Вишневского проведены учения по осуществлению санитарно-авиационной эвакуации пострадавших
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С врачами госпиталя им. А. А. Вишневского проведены учения по осуществлению санитарно-авиационной эвакуации пострадавших 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе занятия врачи были ознакомлены с техникой безопасности на военных вертолетах, порядком медицинской эвакуации пострадавших.
Врачи госпиталя им. А. А. Вишневского совместно с ВКС Министерства обороны РФ приняли участие в учениях по осуществлению санитарно-авиационной эвакуации пострадавших.
Основной целью мероприятия стало совершенствование практических навыков при организации экстренной аэромобильной эвакуации пострадавших.
Занятия прошли под руководством заместителя начальника госпиталя им. А. А. Вишневского Минобороны России — полковника медицинской службы Р. В. Зенина.
В ходе занятия врачи были ознакомлены с техникой безопасности на военных вертолетах, порядком медицинской эвакуации пострадавших. Одновременно врачами отработаны навыки установки и подключения медицинской аппаратуры и кислородной группы на модулях медицинских вертолетных.
Вертолетная площадка, функционирующая в госпитале, позволяет выиграть время и оказывать экстренную медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, при чрезвычайных ситуациях. Ее возможности охватывают доставку пациентов в тяжелом состоянии из любой точки Московского региона, в том числе области, что позволяет соблюсти правило «Золотого часа», в течение которого можно спасти даже самого тяжелого больного.
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