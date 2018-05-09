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Почти 80 единиц техники и 2,2 тыс. военных в День Победы прошли парадом в Екатеринбурге
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Почти 80 единиц техники и 2,2 тыс. военных в День Победы прошли парадом в Екатеринбурге 

ТАСС 30 минут назад
Фото: ИА Regnum
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. военнослужащих под дождем приняли участие в параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге.
Как передает корреспондент ТАСС, первыми на главную площадь Екатеринбурга на автомобилях УАЗ выехали ветераны Великой Отечественной войны. После объезда парадных расчетов они заняли места в первых рядах на трибунах.
Парад Победы в Екатеринбурге принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин, которого назначили на должность в конце ноября 2017 года. «Дорогие наши ветераны, перед вами в парадном строю внуки и правнуки. Олицетворяя живую и неразрывную связь времен и поколений, открывают парад воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища, юнармейцы и парадный расчет Екатеринбургского кадетского корпуса. Они достойны памяти солдат Великой Отечественной войны, держат равнение на Знамя Победы и готовы защищать Россию, как их прадеды», — сказал Лапин.
Самая зрелищная часть парада — прохождение по главной площади города современной военной техники, в этом году в параде задействовано 78 единиц. «Впервые в Параде Победы на Урале задействованы армейские мотовездеходы АМ-1, предназначенные для ведения спецназом дозорных и рейдовых действий в различных климатических условиях», — сказал ТАСС начальник пресс-службы Центрального военного округа подполковник Сергей Шорин.
Из новинок парада этого года — автомобили УАЗ «Патриот» в кузове пикап, принятые на вооружение российской армии с учетом сирийского опыта, новая модификация бронеавтомобилей «Тайфун-К», комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха». В механизированной колонне — бронеавтомобили «Тигр», танки Т-72, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые пушки «Рапира», зенитные ракетные системы С-400 и С-300, а также комплексы «Панцирь-С1».
"Сегодня с нами впервые на параде присутствует делегация ветеранов из Вьетнама, а осенью мы совершим ответный визит", — сказал ТАСС генерал-майор в отставке, председатель совета ветеранов Свердловской области Юрий Судаков, который возглавлял колонну ветеранов.
В Свердловской области на 9 мая объявлено штормовое предупреждение. По информации синоптиков, ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 20 м/с. Несмотря на плохую погоду, в центре Екатеринбурга собрались тысячи зрителей.
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Источник: командующий Черноморским флотом РФ уходит с должности на повышение Армейские мотовездеходы впервые примут участие в параде Победы в Новосибирске Самолеты и вертолеты ВКС РФ пролетят над Москвой в парадном строю
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