Как воевали русские боевые пароходы

17 ноября 1853 г. во время Крымской войны произошел первый бой паровых судов, когда русский пароходофрегат «Владимир» вынудил сдаться турецкий пароход «Перваз-Бахри». Вспомним военные подвиги пароходов русского флота.

«Метеор»

Первым паровым кораблем на Черном море стал построенный в Николаеве в 1826 г. 14-пушечный пароход «Метеор». Пароход имел водоизмещение 261 т. и развивал скорость до 6,5 узлов. Корабль использовался во время русско-турецкой войны 1828-1829 гг. при высадке десантных партий под Анапой и обстрелах крепости, где изобиловавший мелями рейд не позволял активно действовать крупным парусным кораблям. Это было первое боевое применение паровых судов в России . В 1839 г. «Метеор» был исключен из состава флота и разобран.

Первый бой паровых судов

17 ноября 1853 г. пароходофрегат «Владимир» под командованием Г. И. Бутакова атаковал турецкий военный пароход «Перваз-Бахри». Бутаков быстро отметил, что на «Певаз-Бахри» отсутствуют орудия на корме и, умело маневрируя, старался держать свой корабль вне зоны обстрела большинства орудий противника. Бутаков так охарактеризовал свои действия: «Увидев, что противник мой не имеет кормовой и носовой обороны, я направил два 68-фунтовых орудия по направлению своего бушприта и стал держать ему в кильватер, уклоняясь понемногу в одну и другую стороны, чтобы удобнее было наводить каждую по очереди. Когда же он, чтобы иметь возможность навести свои бортовые орудия, старался принять направление поперек моего курса, я уклонялся в ту же сторону и громил его пятью орудиями своего борта, именно же двумя 84-фунтовыми, одною 68-фунтовою и двумя 24-фунтовыми пушками-карронадами». После трехчасового боя «Перваз-Бахри спустил флаг. Трофей на буксире был приведен в Севастополь , переименован в „Корнилов“ и после ремонта введен в состав Черноморского флота. Причинами победы в первом бою паровых судов стали грамотное маневрирование, лучшая подготовка экипажа и наличие на русском пароходе тяжелых орудий на поворотных платформах. В дальнейшем „Владимир“ активно использовался при обороне Севастополя и сражении при Инкермане, поддерживая огнем действия сухопутных войск. Впервые практиковалась навесная стрельба с корабля по невидимой цели, когда огонь корректировался с берега. „Владимир“ был затоплен экипажем 15 сентября 1855 г. при оставлении Севастополя, практически до последних дней оказывая огневую поддержку войскам.

»Веста»

Пароход был построен в 1858 г. С началом русско-турецкой войны «Веста» был превращен во вспомогательный крейсер. Корабль должен был действовать на коммуникациях противника. 11 июля 1877 г. вблизи Констанцы «Веста» была вынуждена вступить в бой с турецким броненосным фрегатом «Фехти-Буленд». 5-часовой бой представлял погоню, в результате которой русскому пароходу удалось избежать фатальных повреждений и уйти от более мощного противника. Описание отдельных деталей боя значительно отличаются, но сам факт, что вооруженному пароходу удалось избежать гибели в бою с броненосным фрегатом противника является подвигом. На «Весте» погибло 12 и было ранено 28 человек. После завершения войны пароход был разоружен и использовался для гражданских перевозок. 17 ноября 1887 г. «Веста» погибла в кораблекрушении у мыса Тархункут.

«Великий князь Константин»

Пароход был построен в 1858 г. во Франции , а во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. под руководством лейтенанта С. О. Макарова переоборудован в минный транспорт. Корабль нес несколько орудий и четыре паровых катера, оснащенных шестовыми минами, а затем минами Уайтхеда (торпедами). Всего «Великий князь Константин» совершил пять боевых походов. Катера с «Константина» произвели ряд минных атак, в том числе успешную, когда 14 января 1878 г. на рейде Батума был потоплен турецкий вооруженный пароход «Интибах». Это была первая успешная торпедная атака, закончившаяся уничтожением корабля противника. После завершения русско-турецкой войны «Великий князь Константин» еще длительное время использовался для перевозок и был сдан на слом лишь в 1896 г.

«Камчатка»

Транспортно-мастерская «Камчатка» вступила в строй в 1904 г. и должна было обеспечивать поход эскадры контр-адмирала З. П. Рождественского на Дальний Восток. Участие «Камчатки» в походе 2-й Тихоокеанской эскадры было отмечено многочисленными поломками, инцидентами и происшествиями, самым известным из которых стал Гулльский инцидент у Доггер-Банки, когда после сообщения с «Камчатки» о появлении миноносцев, русская эскадра открыла огонь, в результате которого были потоплено одно английское рыболовецкое судно и два других получили серьезные повреждения. Кроме того, 5 попаданий получил и шедший параллельным курсом крейсер «Аврора». В Цусимском бою 14 мая 1905 г. транспортно-мастерская представляла огромную цель, имея для самообороны лишь шесть 47 мм скорострельных орудий. Надо отдать должное экипажу «Камчатки», который вечером 14 мая прикрывал огнем своих орудий от атак японских миноносцев поврежденный флагманский броненосец «Князь Суворов». «Камчатка» погибла в 19ч. 30 мин, попав под огонь японских броненосных крейсеров. Когда на тонущем корабле один из механиков предложил старшему офицеру для спасения экипажа поднять белый флаг, умиравший от ран лейтенант В. В. Никанов ответил: «Все что хотите, но только не флаг».

«Курск»

Пароход был построен в 1911 г. в Англии на средства жителей Курской губернии и имел водоизмещение 8720 т., скорость — 11,5 узлов. Во время Первой мировой войны совершал рейсы из Англии в Архангельск . В 1920-1930 гг. эксплуатировался на линиях Одесса-Владивосток и Ленинград Владивосток . Осенью 1936 г. «Курск» доставил в Испанию , где шла гражданская война, авиабензин и военных специалистов, выдержав атаки надводных кораблей и авиации франкистов. Во время Великой Отечественной войны активно использовался при обороне Одессы, Севастополя и Туапсе . За время войны «Курск» прошел свыше 15 тысяч миль, совершив 59 рейсов, высаживал десанты в Феодосии Керчи , Камыш-Буруне, на Мысхако. Только за первые два года войны «Курск» перевез около 66 тысяч человек. Пароход выдержал более 60 авиационных атак, получив значительные повреждения. Всего в корпусе «Курска» насчитывалось около 4800 пробоин. В 1953 г. исключен из состава флота и сдан на слом.

«Александр Сибиряков»

В 1915 году пароход «Беллавенчур» был куплен в Англии и переименован в «Александр Сибиряков». Во время Первой мировой войны судно обеспечивало перевозки в Белом море. Летом 1932 года «Сибиряков» с экспедицией под руководством О. Ю. Шмидта с большими сложностями впервые прошел за одну навигацию Северным морским путем. «Александр Сибиряков» был отмечен орденом Трудового Красного Знамени. В время Великой Отечественной войны пароход был включен в состав Беломорской военной флотилии. 25 августа 1942 г. «Сибиряков» был атакован немецким «карманным линкором» «Адмирал Шеер» Исход такого боя был заранее предрешен: два 76 мм и два 45 мм орудия русского парохода, учитывая дистанцию и бронирование немецкого линкора в принципе не могли нанести противнику вреда… Получив попадания тяжелыми снарядами «Сибиряков» затонул. Из 105 человек немецким рейдером были подобраны только 18. Кочегар П. И. Вавилов сумел добраться до острова Белуха, откуда спустя 32 дня был эвакуирован. В 1965 г. координаты боя и гибели парохода «Александр Сибиряков» были объявлены местом боевой славы.