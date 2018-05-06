Самолет экстренно сел в Одессе из-за плохого самочувствия пассажирки

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости . Пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию , совершил экстренную посадку в аэропорту Одессы из-за того, что одной из пассажирок стало плохо, сообщает советник начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк

"Полчаса назад пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию, вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту «Одесса» в связи с состоянием здоровья одной из женщин-пассажиров, гражданки Украины , которой стало плохо", — написал он в воскресенье в Facebook.

По данным Форостяка, женщину срочно доставили в больницу, а самолет продолжил свой дальнейший полет без нее.