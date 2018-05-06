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Самолет экстренно сел в Одессе из-за плохого самочувствия пассажирки
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Самолет экстренно сел в Одессе из-за плохого самочувствия пассажирки 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 6 мая — РИА Новости. Пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию, совершил экстренную посадку в аэропорту Одессы из-за того, что одной из пассажирок стало плохо, сообщает советник начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.
"Полчаса назад пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию, вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту «Одесса» в связи с состоянием здоровья одной из женщин-пассажиров, гражданки Украины, которой стало плохо", — написал он в воскресенье в Facebook.
По данным Форостяка, женщину срочно доставили в больницу, а самолет продолжил свой дальнейший полет без нее.
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