Поисковые отряды Краснодара нашли сбитый во времена войны самолет Пе‐2

Поисковые отряды «Долг» и «Кубанский плацдарм» провели совместную экспедицию на месте падения сбитого самолета Пе‐2. Он был сбит огнем зенитной авиации противника в 1942 году. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».

Поиски этого места заняли четыре года. Воронку на месте падения самолета залило водой, поэтому поисковикам пришлось использовать помпу. Судебные приставы Апшеронского района выделили трактор для помощи.

В итоге были обнаружены фрагменты

и человеческие останки. Самолет сбили прямым попаданием зенитной артиллерии. Погибли старший лейтенант Александр Галкини и штурман Георгий Джабадари.

Стрелок-радист

старший сержант Бондаренко прыгнул с парашютом, а через 12 дней вышел на советские позиции.

На месте находки установят памятный знак. Детали самолета передадут в музей истории 40 авиационного полка. Фамилии Галкина и Джабадари на стеле в память о погибших

летчиках-черноморцах

Приморские поисковые отряды выяснили личности экипажа бомбардировщика Пе‐2 и обстоятельства их гибели.