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В Кызыле на праздновании Дня Победы впервые пройдет механизированная колонна военной техники
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В Кызыле на праздновании Дня Победы впервые пройдет механизированная колонна военной техники 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в праздновании Дня Победы в республике Тыва будет представлено 12 единиц военной техники.
В столице республики Тыва на торжественном параде, посвященном 73 годовщине Дня Победы, впервые примет участие механизированная колонна военной техники Центрального военного округа. Жители Кызыла и гости города смогут увидеть современные образцы вооружения на центральной площади 9 мая.
Всего в праздновании Дня Победы в республике Тыва будет представлено 12 единиц военной техники. Среди них современные самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», бронированные автомобили марки «Тигр» и новейшие средства связи на базе «БТР-80».
Также традиционно 9 мая в Кызыле пройдут парадные расчеты военнослужащих Центрального военного округа и представителей силовых ведомств. Для всех жителей и гостей города будет организована выставка вооружения и военной техники.
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