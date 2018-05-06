В Кызыле на праздновании Дня Победы впервые пройдет механизированная колонна военной техники

Всего в праздновании Дня Победы в республике Тыва будет представлено 12 единиц военной техники.

В столице республики Тыва на торжественном параде, посвященном 73 годовщине Дня Победы, впервые примет участие механизированная колонна военной техники Центрального военного округа. Жители Кызыла и гости города смогут увидеть современные образцы вооружения на центральной площади 9 мая.

Всего в праздновании Дня Победы в республике Тыва будет представлено 12 единиц военной техники. Среди них современные самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», бронированные автомобили марки «Тигр» и новейшие средства связи на базе «БТР-80».

Также традиционно 9 мая в Кызыле пройдут парадные расчеты военнослужащих Центрального военного округа и представителей силовых ведомств. Для всех жителей и гостей города будет организована выставка вооружения и военной техники.