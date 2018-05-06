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Тяжелый беспилотник «Альтиус» сможет нести до двух тонн боевой нагрузки
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Тяжелый беспилотник «Альтиус» сможет нести до двух тонн боевой нагрузки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Первый опытный образец БЛА «Альтиус» начал полноценные лётные испытания в июле прошлого года.
Работы над тяжелым беспилотником «Альтиус», который несет до двух тонн боевой нагрузки, завершатся в течение года. Об этом сообщил заместитель Министра обороны РФ Юрий Борисов.
«Думаю, что в течение года завершим работу над тяжелым беспилотником «Альтиусом», который будет позволять нести боевую нагрузку до двух тонн», — сказал Юрий Борисов.
Первый опытный образец БЛА «Альтиус» начал полноценные лётные испытания в июле прошлого года.
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