Тяжелый беспилотник «Альтиус» сможет нести до двух тонн боевой нагрузки

Первый опытный образец БЛА «Альтиус» начал полноценные лётные испытания в июле прошлого года.

Работы над тяжелым беспилотником «Альтиус», который несет до двух тонн боевой нагрузки, завершатся в течение года. Об этом сообщил заместитель Министра обороны РФ Юрий Борисов.

«Думаю, что в течение года завершим работу над тяжелым беспилотником «Альтиусом», который будет позволять нести боевую нагрузку до двух тонн», — сказал Юрий Борисов

Первый опытный образец БЛА «Альтиус» начал полноценные лётные испытания в июле прошлого года.